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iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için geçtiğimiz yıllarda yüzlerce milyon dolar ceza alan Apple, bu ay içinde kullanıcılara ödeme yapmaya başlayacak.

Ekleme: 8.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 8.01.2024 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak
Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Milyonlarca dolar ceza aldı

Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

Apple, birden fazla davada 500 milyon, 113 milyon ve 25 milyon dolarlık cezalar aldı. Ek olarak şirket, telefonlarını yavaşlatan kullanıcılara da ödeme yapmaya mahkum edildi.

Apple ödeme yapmaya başlıyor

MacRumors okuyucularından Ken Strand ve Michael Burkhardt, talep başına 92,17 dolar aldıklarını açıkladı.

Bu ödemeler, ne yazık ki sadece ABD müşterilerini kapsıyor. Ancak ABD müşterisi olsanız bile bazı şartları karşılamanız gerekiyor.

İlk etapta ödeme alabilmek için 2020'de bunu talep etmiş olmanız gerekiyor. Bunun dışında o dönem hangi iPhone'u kullandığınız ve hatta o iPhone'da hangi iOS sürümünün yüklü olduğu da inceleniyor.

Hangi modellere ödeme yapılıyor

21 Aralık 2017 tarihinden önce, en düşük iOS sürümü olarak iOS 10.2.1'e sahip olan iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE kullanıcıları veya yine 21 Aralık 2017 tarihinden önce iOS 11.2 veya üzeri sürüme sahip olan iPhone 7 veya 7 Plus kullanıcıları ödeme talep edebiliyor.

Apple, neden telefonları yavaşlatıyor

Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple şöyle açıklıyor:

Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir.

Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir.

Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır. Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır.

Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor.

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak
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