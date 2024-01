Cinsel istismar suçundan yargılanan Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istemi

Ender Saraç’a 13 yaşındaki öz oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Mağdur çocuk 13 Aralık 2023’te ek ifade vererek babası hakkındaki suçlamaları geri çekse de savcılık "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22,5 yıl hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk M.S'nin 5 Aralık 2023 günü öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğüne dair beyanda bulunduğu, öğretmenlerinin ve okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirildiği ve savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Mağdur çocuğun 7 Aralık 2023 günü Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) ilk verdiği ifadesinde, annesi ve babasının ayrı olması sebebiyle babası ile aynı apartmanda fakat farklı dairelerde yaşadıklarını, sık sık bir araya geldiklerini, babasının kendisine, annesine ve kardeşine kötü davrandığını, kendilerine psikolojik şiddette bulunduğunu, 6 - 7 yaşlarından itibaren babasının kendisine dokunmalarının olduğunu iddia ettiğine yer verildi. İddianamede, mağdurun kardeşi T.B.S'nin de mağdurun ifadelerini kısmen doğruladığı da iddianamede yer aldı.



ÇOCUK EK İFADE VEREREK İSTİSMAR İDDİASINI GERİ ALDI



Ancak mağdur çocuk, 13 Aralık 2023'te ÇİM'de ek ifade vererek bu kez babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediğini, istismara maruz kalmadığını, şikayetçi olmadığını söylediği de iddianamede yer aldı.



İKİNCİ İFADEYLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ



Anne Benan Saraç da emniyetteki ilk ifadesinde, şüphelinin oğluna herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını, şüphelinin bazı davranışlarından şüphelendiğini fakat gerçek olabileceğine ihtimal vermediğini, şüpheliden korkması sebebiyle şikayetçi olmadığını söylediği anlatıldı. Soruşturma devam ettiği sırada şikayetçi Benan Saraç'ın da 13 Aralık 2023 tarihinde polise ek ifade verdiği, çocuğu ile yapmış olduğu görüşmede oğlunun babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine bildirdiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için çocuğun babası hakkında cinsel istismar olayını uydurduğunu, bu nedenle şüpheli hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söylediği belirtildi.



ENDER SARAÇ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Şüpheli Ender Saraç'ın da savunmasında, eşi olan müştekiyle kişisel harcamaları için her ay 200 bin TL gönderdiğini, çocuklarının tüm masraflarını kendisinin ayrıca karşıladığını, çocuğunun cinsel bölgesine hiçbir zaman dokunmadığını, olayın geçtiği iddia edilen evin her odasında, salonda , hatta tuvalet ve banyoda bile evde bakıcı çalıştırdıkları için 24 saat açık olan kameraların bulunduğunu, bu tarz eylemleri olsaydı hepsinin kamera kaydının olması gerektiğini, aralarında boşanma davası açıldıktan sonra bu tür mesnetsiz iddiaların maddi menfaat temini ve çocukların velayetini alabilmek maksadıyla ortaya atıldığını, suçlamaların hiç birini kabul etmediğini söylediğine yer verildi.



BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR



İddianamede, şüpheli Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç aleyhine İstanbul 1.Aile Mahkemesinden 27 Kasım 2023 tarihinde tedbir kararı aldırdığının tespit edildiği, Ender Saraç'ın şikayetçi Benan Saraç'a yönelik İstanbul 14.Aile Mahkemesinin boşanma ve mal paylaşımı davası açtığının tespit edildiği de kaydedildi. İnternet ortamında şüpheli Ender Saraç hakkında yayınlanan video kaydının incelendiği, videoda şüphelinin başka bir erkek ile yatak odasının banyo olduğu değerlendirilen yerinde banyo yaptıkları belirtildi.



"ÇOCUĞUN İLK BEYANLARI SAMİMİ VE GERÇEĞİ YANSITIR MAHİYETTE"



İddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdur çocuğun anne ve babası arasında her ne kadar boşanma davası varsa da mağdur çocuğun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması, 13 yaş itibariyle ergenlik çağındaki bir çocuğun bu beyanlarda bulunmasının ruhsal olarak kendisinde yaratacağı olumsuz etkinin önemi karşısında öğretmenlerine açılan çocuğun beyanlarının yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, bu sebeple mağdur çocuğun ilk aşamada vermiş olduğu ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği, olay yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra mağdur çocuğun şikayetten vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK



Şüpheli Ender Saraç hakkında öz oğluna yönelik olarak şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla kamu davası açmaya yeterli delil ve şüpheye ulaşıldığı ifade edildi. Ender Saraç'ın "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.