CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talebi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan giderayak toplu ulaşıma bir zam daha. Toplu ulaşım yüzde 50 ucuzlayacak vaadiyle göreve gelen İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam için diretiyor.CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı.UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edilmişti.Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükselmişti.Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi.Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz' vaadinde bulunmuştu.Ancak bu vaadi veren İmamoğlu, 2021'den bu yana 5. zammını yaptı.▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam▪️2021 Aralık: Yüzde 36,2 zam▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10*2023 Temmuz: Yüzde 51,52Verilip de tutulmayan diğer vaat ise öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma...Öte yandan İmamoğlu'nun YouTube kanalındaki ulaşım ücretlerine indirim videosu göreve geldikten sonra 2020 yılında silinmişti.CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını vadetmişti... Ancak somut adım atılmadı. Söz konusu video hala CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarında mevcut.CHP'li İBB'nin zam yaptığı toplu ulaşım araçları ise bakımsızlıktan tel tel dökülmeye, kazalar ve aksayan seferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.Ulaşımdaki aksamının ceremesini İstanbullu çekiyor, belediyecilikten uzak algı ve PR'a dayalı yönetim anlayışı vatandaşı mağdur ediyor.İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.Metrolarda da durum içler acısı... Aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken gün aşırı raydan çıkan araçlar tehlikeli bir durum arz ediyor.