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İstanbul'da asayiş uygulaması! 539 kişi yakalandı

İstanbul'da 219 noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 539 kişi yakalandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 539 şüpheli ve 321 yoklama kaçağı yakalandı.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da asayiş uygulaması! 539 kişi yakalandıİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 20.00-22.00'de kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1815 personel katıldı.

İkinci aşamada ise 1720 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı.

Söz konusu denetimlerde 196 bin 489 kişiye yapılan genel bilgi taraması (GBT) sonucunda çeşitli suçlardan aranan 539 şüpheli ve 321 yoklama kaçağı yakalandı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda 47 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 137 fişek, 851 gram uyuşturucu madde, 59 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 43 bin 525 lira geçirildi.

17 YABANCI UYRUKLU HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimlerde, 22 bin 306 araç kontrol edilip 41 sürücüye işlem yapılırken, 17 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda toplamda 763 bin 401 liralık trafik cezası kesildi.

Denetimlerde, 509 umuma açık yer kontrol edilirken, 3 iş yeri hakkında işlem yapıldı, 22 kişiye de idari işlem uygulandı.

Denetimlerde yakalanan 17 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatıldı.
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