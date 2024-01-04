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Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

Adana ve Mersin'de CHP'li belediyelerin işçilere reva gördüğü durumun aynısını uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği ortaya çıktı. 2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Ekleme: 4.01.2024 - 08:55 Güncelleme: 4.01.2024 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Seçim döneminde 'Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' diyen Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etti.

Bu kişiler yerine ise 66 bin kişiyi işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından Devr-i sabık duygularıyla mağdur edilen işçiler, iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Çeşitli ithamlarla açlığa terk edilmek istenen personellerin dosyasını inceleyen mahkemeler, yönetimin haksızlık yaptığına hükmetti.

SAYIŞTAY İBB'YE SORUŞTURMA BAŞLATMALI

İBB yönetimi işçileri haksız yere işten çıkarmaya devam ederken, mahkemeler yönetim tarafından açlığa terk edilen işçilerin 'hukuksuz' yere işten çıkartıldıklarına hükmediyor.

2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Mağdurların avukatlığını yapanlardan biri olan Fatih Bilal Danalıoğlu, 'Ekrem Bey tarafından İBB'de çalışan son olarak 6 mühendis genç kardeşimiz hukuka aykırı bir şekilde işten atılmış ve 2022 yılında davaları kazanılmıştır.

Kurum, genç kardeşlerimizin tazminatını vermemiş ve tarafımızca tazminatlar için yeniden dava açılmıştır. Bu durumda İBB'ye yeniden dava açmamız demek, İBB'nin sırf hukuksuzluğu yüzünden yeniden tazminat, avukatlık ücreti, vekalet ücreti, yargılama gideri ödemesi demektir.

Yani, sokağa atılan paradır. Yani, keyfe keder Ekrem beyin İBB'yi kamu zararına uğratmasıdır. Biz açtığımız bu 2'nci davaları da 2023 yılında kazanmaya başladık.

Dolayısıyla Ekrem beyin 2022 yılında mahkeme kararları gereği ödemesi gereken ama ödemediği rakamın üzerine, mecburen dava açılmış, 2023 yılında ilaveten yukarıdaki ödeme kalemlerini de ödemek zorunda kalmıştır.

CHP Mersin Büyükşehir için yapılan Sayıştay denetimi ile alakalı durum İBB için de söz konusudur. İBB'ye Sayıştay tarafından ivedilikle soruşturma başlatılması gerekmektedir' dedi.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

5 MİLYON 384 BİN TL TAZMİNAT ÖDENDİ

İBB tarafından işten çıkartılan 6 mühendis tazminat olarak 298 bin 722 bin 100 TL para öderken, İBB iştiraki Metro A.Ş ve İSPARK'ta çıkartılan ve mahkeme tarafından işe iade kararı verilen ancak yönetim tarafından işbaşı yaptırılmayan toplamda 171 işçiye toplamda 5 milyon 84 bin 139 TL tazminat ödemesi yaptığı öğrenildi.

YÖNETİM BİLGİLENDİRME YAPMIYOR

Yönetim İBB ve diğer 28 şirketten çıkartılan toplam 23 bin işçi için ödenen tazminat miktarlarını ise 43 kere meclis tarafından sorulmasına rağmen bilgilendirme yapmadı.

Bu nedenle Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin mağdur ettiği işçilere toplamda ne kadar tazminat ve kıdem tazminatı ile avukatlık ücreti ödediği şu an için bilinmiyor.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
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