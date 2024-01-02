  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alanya'da 36 kaçak turist sınır dışı edildi

Alanya'da yılbaşı gecesi düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran 'Mobil Göç Noktası' aracıyla yapılan kimlik kontrollerinde yasal kalış hakkı olmayan değişik ülkelerden toplam 36 kaçak turist sınır dışı edildi.

Ekleme: 2.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 2.01.2024 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Alanya'da 36 kaçak turist sınır dışı edildi
Alanya'da yılbaşı gecesi düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Kimliğini ibraz edemeyen 36 yabancı turist kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen araca davet edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan 36 yabancı uyruklu kişinin yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi. 36 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı