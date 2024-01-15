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Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı katılımıyla 3 Mayıs 2023 tarihinde açılışı yapılan ve bu yana geçen 8,5 aylık sürede 2,5 milyonun üzerinde araç kullandı. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli kış mevsiminin bölgede etkili olduğu bu günlerde sürücülere karlı havalarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

Ekleme: 15.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı
Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açıldı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 8,5 aylık sürede 2 milyon araç tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz yıl ise Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Özellikle kış mevsiminde, karlı ve buzlu yolları, keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı Geçidi'nin yerine kullanılmaya başlayan Yeni Zigana Tüneli, eski güzergah üzerinde bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırdı, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan ise 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağladı. Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini ise 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.

Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, daha sonraki çalışmalarla da 613 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye indirildi. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Karbon salınımını 16 bin 598 ton azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladı. Tünelinin içi ve dış yolları 7/24 esasına göre Zigana Kontrol Merkezinden 650 kamerayla denetleniyor.

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı
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