Yasa Meclis'e sunuldu! SSK, Bağ-Kur refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

Emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışması tamamlandı. Refah payı ve en düşük emekli maaşı konusunda rakamlar Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için son kararı verecek ve Meclis süreci başlayacak.Emekliler ile ilgili düzenlemelerin içine konulacağı yasa teklifi Meclis'e geldi. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek. Yasa teklifi AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.Konuyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'SSK ve Bağ-Kur ek zam düzenlemesinde kesinleşen bir oran yok. Detaylar Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek' dedi.Öte yandan Meclis 16 Ocak Salı günü resmi çalışmalarına başlayacak.Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı bu hafta içinde gerçekleşecek. Kabine'nin Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.Kabine Toplantısı'nın emekli maaşı zammı gündemi şu şekilde:En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecekRefah payı ve kademeli zam değerlendirilecekMaaş artışları düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacakMaaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacakEmekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyorCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde emekli maaşı zammı için rakamların kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde ve Genel Kurul sürecinde bu düzenlemenin yasaya eklenmesi bekleniyor.Enflasyonda aylık bazda aşağı yönlü ivme sürerken 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahminleriyle büyük oranda örtüşerek yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapıldı.Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25Emekli Ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamlandı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta hem Ankara'da programları hem de emekli zammı düzenlemesi için ABD'deki yatırımcı görüşmelerine gitmedi. Dul ve yetimler dahil yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için Bakan Şimşek hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz önceki gün medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek aylık artışıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini de duyurdu. Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hep hareket edildi.O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak' dedi. Yılmaz 7.500 TL'lik taban maaşın da artırılacağını bu konudaki çalışmanın da devam ettiğini belirtti.Peki bu formül SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek zam getirecek? Temmuz ayında hesaplama nasıl olacak ve zam eşitlemesi hangi oranlarda gerçekleşecek?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bir süredir gündemde olan bu konu aslında memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11,68'lik fark ile ortaya çıktı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak.Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18,60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5,4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınması gündeme geldi. Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6,5-7,5 puan seviyelerinde olabilecek.Emekliye refah payı için 2. formül de memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının doğrudan giderilmesi olacak.Şu anda uygulanan 7.500 TL'lik taban maaş artışı ise 2 formülle gerçekleşecek. Birincisi 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37,57 oranında artırmak. Burada rakam 10.318 TL'yi buluyor. İkinci formül ise refah payı ile birlikte artış oranına göre yükseltmek. Burada da taban maaşın 11 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.Hükümet emekli maaşı zammı için ilgili çalışmayı yürüttü. Rakamlarının kesinleşmesinin ardından Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada AK Parti milletvekilleri devreye girecek. AK Parti'den emekliye zam düzenlemesi için açıklama geldi.Refah payı ile ilgili konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Yasal düzenleme Ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.' dedi.Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis'in onayı gerekiyor. Meclis çalışmasına 16 Ocak Salı günü başlıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine'de değerlendirmesi sonrası emekli maaşı düzenlemeleri için hazırlanan taslak çalışma AK Parti'ye gönderilecek ve yasalaşma süreci 22 Ocak haftasında başlayacak...En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacakMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecekGenel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacakBaşkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecekAK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zamlı emekli maaşları için ödeme alacak.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sindeTahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'indeTahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'undaTahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sindeTahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sindeTahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sindeTahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ündeTahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ündeTahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'indeTahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'indeTahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sındeTahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sindeTahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.NOT: Emekliye ek zam ve taban aylık düzenlemesinin SSK ve Bağ-Kur Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimine yetişmeyeceği için bu düzenlemelerden kaynaklı maaş farkları herhangi bir hak kaybı olmadan ayrıca hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı için geri sayıma geçilirken, memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları bu ay bitmeden hesaplarında görecek. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş aldıkları için bu Ocak zammı döneminde oluşan maaş farkları hesaplara yatmadı.Burada emekli memur maaş zammı ile yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan maaş farkları geçmiş yıllarda olduğu gibi Ocak ayının sonuna doğru hesaplara yatabilir. Zamlı memur maaşları ise ayın 15'inde 14 günlük farkları ile yatacak.Mevcut aylık: 7.500,00Yüzde 37.57: 10.317,75Yüzde 45: 10.875,00Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75NOT: En düşük emekli maaşının belirlenmesi sonrası kök maaş zammı ile rakamın altında kalan emekli maaşları Hazine desteği ile yeni belirlenen seviyeye çekilecek.Mevcut Aylık: 8.000,00Yüzde 37.57: 11.005,60Yüzde 45: 11.600,00Yüzde 49.25: 11.940,00Mevcut aylık: 8.500,00Yüzde 37.57: 11.693,45Yüzde 45: 12.325,00Yüzde 49.25: 12.686,25Mevcut aylık: 10.000,00Yüzde 37.57: 13.757,00Yüzde 45:14.500,00Yüzde 49.25: 14.925,00Mevcut aylık: 11.000,00Yüzde 37.57: 15.132,70Yüzde 45:15.950,00Yüzde 49.25: 16.417,50Mevcut aylık: 15.000,00Yüzde 37.57: 20.635,50Yüzde 45: 21.750,00Yüzde 49.25: 22.387,50Mevcut aylık:: 17.000,00Yüzde 37.57: 23.386,90Yüzde 45: 24.650,00Yüzde 49.25: 25.372,50Mevcut aylık: 20.000,00Yüzde 37.57: 27.514,00Yüzde 45: 29.000,00Yüzde 49.25: 29.850,00