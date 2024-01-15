Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı ve yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kanun teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Bundan sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.Konuyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'SSK ve Bağ-Kur ek zam düzenlemesinde kesinleşen bir oran yok. Detaylar Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek' dedi.Öte yandan Meclis 16 Ocak Salı günü resmi çalışmalarına başlayacak.