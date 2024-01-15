MHP 55 adayını daha açıkladı! Isparta, Elazığ ve Kars adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığın ifade ederek; Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi." dedi."Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."