Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluTOKAT °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve yer yer çok bulutluKARS °C, 0°CParçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve yer yer çok bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu