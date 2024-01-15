İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü tıkamak için CHP harekete geçti. Vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtığı öğrenildi.İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB yönetimi, CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleriyle mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz olmasını engellemek için her türlü yola başvurduğu ortaya çıktı.Kentsel dönüşümü engellemek için iptal davaları açıldığı, açılan iptal davalarının büyük çoğunluğunu ise CHP'li İBB meclis üyeleri, CHP'li ilçe meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açıldığı öğrenildi.Yıkım kafası özellikle İstanbul'un en önemli kentsel dönüşümünün yapıldığı, Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde yoğunluk oluşturduğu toplamda 43 ayrı dava açtığı bildirildi.Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü.TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.CHP kafası Beyoğlu'nda ise kentsel dönüşümü 10 yıl boyunca geciktirerek bölgede yaşayanların hayatlarıyla adeta oyun oynadığı ortaya çıktı. CHP'nin Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması 7 dava açtığı öğrenildi.CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 7 dava açtığı bildirildi. Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.Yıkım ekibi Üsküdar'da da boş durmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2020 yılında Silivri Merkezli yaşanan 4.8'lik deprem sonrasında mecliste yaptığı sunumda her yıl 20 bin 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulundu. Ancak bu sözünü yerine getiremedi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, KİPTAŞ'IN 4 yılda 9 bin 498 konutu tamamladığını, 7 bin 949 konutun inşaat ve proje aşamasının da devam ettiğini belirtti.Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı açıklamada, 4 buçuk yılda 2 bin 95 konut ürettiklerini belirtti. İmamoğlu deprem bütçesinde de kırıma gitti. 2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u 2024'te ise bütçenin yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı.İBB Başkanı 'İstanbul'un en önemli önceliği depremdir' demişti. Ancak İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü İBB'nin deprem bütçesi 2019'da 1 milyar 18 milyon 912 lira olurken 2020'de bu oran 347 milyon 623 liraya düşürülmüştü.İBB Başkanı, 2019 seçim sürecinde afet öncesi, afet anı ve sonrası için vatandaşların bilgi alabileceği, kullanıcı dostu, iletişime açık İstanbul Hazır Afet Bilgi Sistemi dijital uygulamasının hayata geçirileceği vaat etmişti. Ancak onu da yapmadı.İBB, 2023 bütçesinde reklam için 849 milyon TL, deprem için ise 492 milyon TL kaynak ayırmıştı. İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB yönetimi, CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleriyle mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz olmayı engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtıkları ortaya çıktı.Yıkım kafası özellikle İstanbul'un en önemli kentsel dönüşümünün yapıldığı, Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde yoğunluk oluşturduğu toplamda 43 ayrı dava açtığı öğrenildi. Bu ilçelerde Şehir Plancıları Odası'nın ise 13 ayrı dava açtı.