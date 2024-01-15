İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için geri sayım başladı: O tarihte uzaya çıkıyor!

Türkiye nefesini tuttu astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna kilitlendi. Uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçecek olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine girdi.İlk Türk astronot olan Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma öncesi son hazırlıkları yapmaya başladı. Fırlatmanın ardından yolculuğun 1.5 gün süreceği ve 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceği açıklandı.Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'ndeki çalışmalara katılan Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bugün ve yarın fırlatma (18 Ocak 2024 - 01.11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz.Bu prova karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor' ifadelerini kullandı.Alper Gezeravcı, Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3) ile uzaya çıkacak. Ax-3 mürettebatı 4 astronot bulunacak.Uzay mekiğinde ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalya'dan Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunacak.14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Uzay aracı Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak, görev tamamlandığında okyanusa düşecek.