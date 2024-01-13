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DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Herkesin sıkı önlem alması şart oldu. İşte, DSÖ’den gelen açıklama…

Ekleme: 13.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...
Kovid-19 hali hazırda hiç etki kaybetmeden ve ne yazık ki daha yoğunluklu olarak etkileri sürdürmeye devam ediyor.

Etkileri devam ederken ve artışlar hız gösterirken Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'un ciddi bir küresel sağlık tehdidi oluşturduğunu duyurdu.

DSÖ'nün pandemi hazırlığından sorumlu uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, son gelişmeleri değerlendirdi.

Kerkhove'nin yaptığı açıklamada, hastalığın küresel ölçekte yüksek risk oluşturduğu dile getirildi.

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

Raporlara göre gerçek oranlar daha yüksek…

Van Kerkhove, vaka sayıları üzerinden yapılan raporlamalar yapıldığını ancak bu raporlamaların Kovid-19'un gerçek etkisini yansıtmada yetersiz kaldığını belirtti. Dünya genelinde hastalığın yayılma hızının bildirilenlerin 19 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Hasteneye yatışlarında ciddi artış…

DSÖ'nün paylaştığı Kovid-19'a ilişkin verilere bakıldığında, aylık bazda Kovid-19 kaynaklı ölümlerde ve hastaneye yatışlarda ciddi bir artış yaşandı.

Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü ve bu verilerin sadece 50 ülkeden toplandığını altını çizerek önemle ifade etti.

Özellikle aralık ayında bir önceki aya kıyasla hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakımdaki hasta sayısında ise yüzde 62'lik bir artış gözlemlendi.
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