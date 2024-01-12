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Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi

Sıfır otomobil pazarında elektrikli araçlar arasındaki rekabet giderek kızışırken ortaya çıkan bu tablo otomobil fiyatlarına ise indirim olarak yansıyor. Bu doğrultuda Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla da sürpriz bir hamle daha yaparak iki modelinde daha fiyatları aşağıya çekti. İşte Tesla'nın indirime gittiği iki model ve araç fiyatlarında yapılan fiyat indirimleri..

Ekleme: 12.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi
Tesla, Çin'de yerel olarak üretilen her iki modelin fiyatını düşürdü.

Otomobil üreticisinin resmi web sitesine göre, temel Model 3 sedanın başlangıç fiyatı yüzde 5,9 düşüşle 245.900 yuan'a (34.300 dolar) geriledi.

Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi

Model Y spor ticari aracın başlangıç fiyatı 266.400 yuan'dan 258.900 yuan'a düşürüldü ve bu da yüzde 2,8'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi

ABD'li otomobil üreticisinin Ocak 2023'te sektör genelinde kar marjlarını düşüren uzun süreli bir indirim turunu başlatmasının ardından, bu hamleler Tesla'nın rakipleri üzerinde fiyatları düşürmeleri için daha fazla baskı yaratabilir.

Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi

Xpeng ve BYD gibi yerel üreticiler ve Volkswagen AG gibi küresel otomobil üreticileri, 2023 yılına kadar pazar konumlarını korumak için fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar; yerel otomobil üreticilerinin yalnızca üçte biri sonunda yıllık satış hedeflerine ulaştı.

Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi

Bu arada, Çin'in elektrikli otomobil pazarının, ülkenin pandemiden sonraki düzensiz ekonomik toparlanmasının Tüketici Güveni üzerinde baskı yaratması nedeniyle 2024'te ikinci yıl için yavaşlaması bekleniyor

Otomobil piyasasında rekabet kızışıyor: İki modelinde fiyatları indirdi
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