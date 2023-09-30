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Dışişleri Bakanı Fidan, 9 yeni büyükelçiye görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Fidan, yeni atanan isimleri tek tek arayarak görevlerinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 9 yeni büyükelçiye görevlerini tebliğ etti
Ekleme: 30.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan, 9 yeni büyükelçiye görevlerini tebliğ etti
Yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 9 yeni büyükelçi atandı.

Bakan Fidan tek tek aradı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Görev yerleri

Buna göre yeni atanan büyükelçiler ve görev yerleri şu şekilde...

- Slovakya Nezdinde Bratislava Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral

- Moritanya Nezdinde Nuakşot Büyükelçiliği'ne Burhan Köroğlu

- Türkmenistan Nezdinde Aşkabat Büyükelçiliği'ne Ahmet Demirok

- Belarus Nezdinde Minsk Büyükelçiliği'ne Cem Işık

- Suudi Arabistan Nezdinde Riyad Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler

- Gabon Nezdinde Librevil Büyükelçiliği'ne Can İncesu

- Uruguay Nezdinde Montevideo Büyükelçiliği'ne Tunca Özçuhadar

- Eritre Nezdinde Asmara Büyükelçiliği'ne Mehmet Küçüksakallı

- Kuzey Makedonya Nezdinde Üsküp Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Görev tebligatlarını aldılar

Atamaları gerçekleştirilen büyükelçiler görev tebligatlarını aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, 9 yeni büyükelçiye görevlerini tebliğ etti
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