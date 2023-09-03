Bakımsız araçlar adeta ölüm saçıyor: Alev alev yanan İETT otobüsü küle döndü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinde bakımsızlıktan ölüm kapanına dönüşen İETT otobüsleri bir felaketi daha yaşattı. Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Yangın, 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki İETT'ye ait otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.