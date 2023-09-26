CHP kongrelerdeki kavgalara kılıfı buldu! 'Demokratik tartışmalar'

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dair basın açıklamasında bulundu.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, bir gazetecinin CHP kongrelerinde yaşanan kavgaları sorması üzerine, 'Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz.Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz ama öyle görünüyor ki bu soruyu soranlar, bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlarKongrelerdeki her demokratik tartışmayı, CHP'nin her kongresinde kavga var diye sunmanın ve sormanın neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyorum' ifadelerini kullandı.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin de Öztrak, 'Bir başka partinin iç işleriyle ilgili yorumda bulunmamayı tercih ederiz' ifadelerini kullandı.