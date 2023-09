Ankara’da ulaşım çilesi! Esnaf AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: Bizi Yavaş’tan kurtarın!

Göreve geldiği günden beri Ankaralıları her alanda perişan eden Mansur Yavaş, otobüsçü esnafını da mağdur etmeye başladı. 6 aydır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamazken TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, basın açıklaması gerçekleştirerek araçlarının ABB tarafından devralınmasına hazır olduklarını beyan etti. Basın açıklamasının ardından AK Parti Ankara İl Başkanını ziyaret eden Kurtuluş Kara, Ercan Soydaş ve şoför esnafı sorunun çözümü için istişarelerde bulundu.Hakan Han Özcan, "Yavaş geçtiğimiz aylarda EYT'lilerin haklarını vermek için kredi istedi. Belediye bünyesinde çalışan 500 EYT'liye 'Eğer kredi verilirse haklarınızı veririz' dedi. Şimdi de esnafa aynısını diyor. Yavaş'ın amacı vatandaş ile AK Parti arasına fitne sokmak. Şu anda Yavaş'ın 4 milyar 300 milyon TL kredi kullanma yetkisi var. İnşallah yönetime geldiğimizde esnafın sorununu ve sıkıntısını kökten çözeceğiz" ifadesini kullandı.AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri tarafından ABB Meclisi'ne ulaşım esnafına destek verilmesi ile ilgili kararı "VETO" edeceğini söyleyen Yavaş yüzünden ulaşım esnafı ve vatandaşlar mağdur olmaya başladı. Yaşanan sorunun çözümü için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı makamında ziyaret eden şoför esnafı Özcan'a "Bizi bu adamdan kurtarın" çağrısında bulundu.Kurtuluş Kara'nın basın açıklamasının bitmesinin ardından kameralar karşısında feryat figan eden ve ardından AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın makamına gelen esnaf Cihangir Özdemir, "Allah sizden razı olsun. Biz sizden razıyız. AK Partili belediye üyeleri ile bizim sorunumuz yok. Allah hepsinden razı olsun. Bize en büyük destek veren kendileri. Bizim tek derdimiz 3 aydır alamadığımız destek. Mansur Yavaş, başkanlık yazısıyla 6'ncı aydan sonra geçmişe dönük alacaklarımızı vereceğini söyledi. Her ilde başka başka şeyler söyledi. Bizim yanımızda başka konuştu, Cumhurbaşkanımızın yanında başka konuştu. Yaptığı konuşmalarla CHP'li olduğunu da tam tescillemiş oldu. Esnafın helal parasını siyasi malzeme yapmak CHP'ye yakışırdı. Bu durum siyaset üstü bir durumdur. ABB Meclisi'ne gönderdikleri Başkanlık yazıları ile hep emrivaki yaptılar. Biz bu emrivakilere rağmen sırf esnafımız, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın diye istediği her yetkiyi verdik. Yavaş, Ercan beyi her yıl 'Ruhsat' ile tehdit ediyor. Esnafı para vermemekle tehdit ediyor. Biz şunu görmüş olduk. Esnafın bir sıkıntısı var. Çözüm bekleyen bir durum var. Ama Yavaş'ta bu sorunu çözecek vasıf olmadığını anladık." dedi.Özcan, "Mansur bey belediye başkanı ise esnafa zulüm etmemesi gerekiyor, ya sev ya terk et mantığı ile konuşmaması gerekiyor. İnsanları ceza yazmakla tehdit etti. Araçlarını, ekmek teknelerini bırakmaları çağrısında bulundu. Yavaş hayatında esnaflık yapmamış ki. Esnafın halini nerden bilsin. 