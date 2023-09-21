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Beyaz Gazete
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Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifak çağrılarına kapıyı kapattı. Eriyen oy oranına rağmen yerel seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı. Hatta dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'nin adaylığını açıkladı. Yerel seçimler planı ise ortaya çıktı… Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşeğinde İYİ Parti liderinin 'yerel seçim pazarlığını' kaleme aldı. Akşener'in çevresine "Artık hiçbir şey almadan verme devri bitti, aldığımız kadar destek vereceğiz" dediğini yazdı.

Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
Ekleme: 21.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
8'li koalisyon ortakları, toplanıp toplanıp dağıldı… Bakanlık ve vekillik pazarlıkları yaptı. Birleşerek kazanacağız diyenler, seçimde hüsranı yaşayınca birbirine savaş açtı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinde yaşanan oy kaybı nedeniyle paniğe kapıldı. Koalisyon masasını bir kez daha dağıttı.

26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada, yola ittifaksız devam edeceğini açıklayan Meral Akşener, 'Her ilçede her beldede kendi adayımızı çıkaracağız' diyerek hodri meydan çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığına aday gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı bile gözden çıkaran Meral Akşener'in bu hamlesi, iki belediye başkanında panik yarattı. Herkes, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'nin adaylığını açıklayan Meral Akşener'in yerel seçim stratejisini merak etmeye başladı.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, 8'li koalisyonda süren 'yerel seçim pazarlığının' perde arkasını yazdı. Meral Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız girmede kararlılık göstereceğini hatta CHP'nin kurultayına kadar başka adaylarını da açıklayacağını vurguladı.

Yazar Abdülkadir Selvi, köşesinde Meral Akşener'in çevresine 'Artık hiçbir şey almadan verme devri bitti, aldığımız kadar destek vereceğiz' dediğini yazdı.

Ayrıca Akşener'in planını CHP'deki kurultaya göre hazırladığını da kaleme aldı.

Selvi, 'Meral Akşener, CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilebileceğini düşünüyormuş. Hatta 'Kılıçdaroğlu seçildikten sonra bize gelecek.

Çünkü başka çaresi yok. Koltuğunu koruması için yerel seçimleri kazanmaya ihtiyacı var' dediğini vurguladı.
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