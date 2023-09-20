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CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!

Beşiktaş'ta depremde toplanma toplanma alanı olarak belirlenen ve oksijen kaynağı sayılan Abbasağa Parkı'nda ağaç kıyımı devam ediyor. 4 ay önce yemyeşil çimleri ve ağaçlarla her köşesinde hayat barındıran parkta geçtiğimiz haftasonu 4 ağaç daha kesildi. Böylece kesilen ağaç sayısı 28'e çıktı. Kuruduğu ve tehlike arz ettiği için kesildiği öne sürülen ağaçların tek tek yok edilmesi sonucu parkın çorak hale dönüştürüldüğünü belirten vatandaşlar parkın eski günlerine kavuşturulmasını istiyor.

CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Ekleme: 20.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil ve her köşesinde hayat olan Abbas ağa parkında hem kedi evleri hem tuvaletler hem de sulanmayan ve adeta çöle dönen çimler semt halkını isyan ettirdi.

Parkın adeta kaderine terk edildiğini çimlerin sulanmadığını, tuvaletlerin bakımsız bırakıldığını , kapılarının çürümeye terke dilip bir kısmının kaldırıldığını belirten Mahalle sakinlerinden İrem Kök, son olarak haftasonu dört ağacın daha kesilmesi ile isyan ettiklerini söyledi.

Parkın bakıma alınmasını beklerken daha önce kesilen 24 ağaca kuruduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesi ile 4 ağacın daha kökünden kesilmesine isyan eden İrem Gök, "Beşiktaş Belediyesinin kaderine terk ettiği Abbas ağa Parkında şimdi o yemyeşil kuş sesleri arasındaki Abbas Ağa Parkından geriye bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kökünden kesilmiş irili ufaklı 28 ağaç, daha önce yemini ve temizliğini ve veteriner bakımının yapıldığı kediler ve evleri adeta kendi kaderine terk edildi.

Parkın durumunu kamuoyuna aktardıktan sonra Belediyeden bir görevli parka gelerek ağaçları kurudukları ve düşüp tehlike yarattıkları için kestiklerini söylediler. Bakımsız ve susuz bırakmalarına bir cevap veremediler.

Kediler içinde bu alanları hayvanseverlere teslim ettiklerini bakımsız olduğunu ve son iki ayda 8-10 kedinin üst solunum enfeksiyonu nedeniyle veterinere getirildiğini ve öldüğünü söyledi. Parkın bakımının ve yenilenmesi için kuruldan izin çıkmasını beklediklerini kurul izni çıkmadan bir çalışma yapamadıklarını kaydettiler" dedi.

CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!

ABBASAĞA PARKI İLGİSİZLİKTEN KADERİNE TERK EDİLDİ

Abbasağa mahallesinin bir sakini olarak her sabah ve akşam spor yaptıkları kuş sesleri ve yeşil çimleriyle cennet bahçesi olan parkın ilgisizlikten adeta çöle dönüştürüldüğünü belirten ABD vatandaşı Ressam Gabriel Reeves, "İki buçuk yıldır Abbasağa Mahallesinde oturuyorum.

Bu semte geldiğim yıllarda burası çok hareketli yemyeşil ve insanların huzur bulduğu bir parktı. Sabahları spor yapıyor ve köpeğimi gezdiriyordum. Fakat son dönemlerde parkın bütün çimleri ve yeşillikleri bakımsızlıktan kurudu. Her taraf köpek pislikleri ve bakımsız kedi evleri ile doldu.

CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!

Köpeğim Dola'yı gezdirirken tasmasız gezdirilen köpekler yüzünden sıkıntı yaşıyorum. 2 buçuk yıl önce bu park daha yeşil ve bakımlıydı. Fakat son aylarda adeta çorak alana çevrildi. Ne güvenlik ne bir çalışan görevli nede bakım yapılıyor. Ağaçlar gün geçtikçe azalıyor. Bu park alanlarının daha bakımlı ve güzel olması gerekir.

Benim ABD'deki yaşadığım Wyoming'te bulunan parklar çok bakımlı, güvenlikli ve kuralları olan bir alandı. Ben ressamım doğa resimleri çiziyorum fakat bu parka geldiğimde bakımsızlıktan dolayı parkı bu halde görünce ilham gelmiyor. Bu parkın acilen bakıma alınması gerekir" dedi.

Yıllardır Abbasağa Mahallesinde oturan Nil Çelik, "12 yılldır Abbasağa Mahallesinde oturuyorum. Burası yıllar önce çok canlı ve popüler bir parktı. Şimdi bakımsızlıktan adeta çöle çevirdiler. Çocuğumuzla birlikte nefes alabileceğimiz bir park olan Abbasoğa parkında şimdi kuruyan çimler, bakımsız kedievleri, kesilen ağaçlar ve kurak bir toprak var.

Çocuk parkındaki aletler dahi yıllar öncesine ait hiçbir yenileme veya bakım yapmadılar. Tuvaletler berbat girilemez durumda, Park madde kulananların mekanı hale geldi. Eskiden, sinema , konser ve bir çok etkinlik olurdu. Şimdi sessiz ve bakımsız bırakıldı" dedi.

CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!

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CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
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