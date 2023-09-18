Bursa'da acı olay: Bahçesindeki otları temizlerken hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), dumandan etkilenerek fenalaştı. Çalılığa sıçrayan alevler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz, bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin çalılığa sıçradığını gören Ayaz, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi.Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yusuf Ziyaettin Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.