İstanbul'da akılalmaz olay: Vapurdaki yolcunun saçını yaktı, hiçbir şey olmamış gibi devam etti

İstanbul'daki bir vapurda akılalmaz olay kayıtlara geçti. Bir adam, başka bir yolcunun saçlarını durduk yere yaktı. Saçlarının yandığı fark eden yolcu ise, şüpheliye saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.