İstanbul'da akılalmaz olay: Vapurdaki yolcunun saçını yaktı, hiçbir şey olmamış gibi devam etti
İstanbul'daki bir vapurda akılalmaz olay kayıtlara geçti. Bir adam, başka bir yolcunun saçlarını durduk yere yaktı. Saçlarının yandığı fark eden yolcu ise, şüpheliye saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlginç olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.
İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı. Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
Kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı. Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
Kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.