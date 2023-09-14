Bakan Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ulaştırma yatırımları ve iş birliği konuları ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye'de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel iş birliklerinin de ele alındığı görüşme sonunda, en kısa sürede bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındı. Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Hassan Alsuwaid'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek, işbirliği ve yatırımlar etraflıca ele alınacak.



Türkiye, kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek veriyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin merkezinde olduğu bölgeler arasında ve ötesinde, ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.



Türkiye'den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.



Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ulaştırma koridorları için önem arz eden yatırımlar ve çok taraflı ulaştırma politikaları da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldığı öğrenildi.