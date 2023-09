ABD'de Google'a devasa dava: Tam 10 hafta sürecek...

Dava kapsamında federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, önümüzdeki 10 hafta boyunca Google'ın, 'arama motorunu çok sayıda cihazda varsayılan seçenek olarak kilitleyerek' pazarı kendi lehine çevirdiğini kanıtlamaya çalışacak.Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinden yöneticilerin de ifade vermesi bekleniyor.İfade vermesi öngörülenler arasında Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai de bulunuyor.Mahkeme belgeleri Apple İnternet Yazılım ve Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue'nin de kürsüye çağrılabileceğini gösteriyor.Google'ın, akıllı telefon üreticilerine, 'Android uygulama mağazasına tam erişim sağlayabilmeleri için Google arama motorunun Android yazılımıyla birlikte verilmesini zorunlu kılarak' pazarı yasa dışı şekilde lehine çevirdiği iddia ediliyor.Söz konusu davanın, ABD'de 1998'de Microsoft'a açılan davanın ardından son çeyrek yüzyılın en büyük 'antitröst' davası olduğu kaydediliyor.ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde 'antitröst' davası açıldığı bildirilmişti.Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve ar