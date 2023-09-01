  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlar sahil de zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı. İşte detaylar...

Ekleme: 1.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 1.09.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'nın Karası ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar
Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı | Video

ŞEMSİYELER HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz
Başkan Erdoğan, Teknofest'te açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
Metroya yerli ve milli damgası: Raylara iniyor! İlk sürücüsüz araç olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel salgından söz edemeyiz
İsveçli IKEA'nın Bursa'daki mağazasındaki mescit kapandı
İBB’nin yeniledik dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntüler!
Kılıçdaroğlu'nan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler…
Rusya’dan flaş saldırı açıklaması! ‘Hepsi imha edildi’
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz...
Yunanistan'daki orman yangınında 14. gün: Havadan müdahalede zorlanılıyor
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek
Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor