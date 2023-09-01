Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlar sahil de zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'nın Karası ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı | VideoGörüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.