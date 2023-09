Metroya yerli ve milli damgası: Raylara iniyor! İlk sürücüsüz araç olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracının milli teknoloji vizyonunun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olduğunu belirtti.Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin üretim alanında 'Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracının Teslim Töreni'ne katıldı.Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına dikkati çekerek, ülkenin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, 'Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur.' dedi.Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin, Türkiye'de raylı sistemler sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:'Hükümet olarak üretimde yerli ve milliliği ilk sırada tutarak, her zaman firmalarımızın destekçisi olduk. Yapısal reformlar, yasal düzenlemeler ile hayata geçirdiğimiz projelerde yerli üretimi destekledik ve artırma gayreti içinde olduk. Bozankaya gibi yenilikçiliği kendine düstur edinen gelişime açık farklılığı yakalayan firmalarımızla birlikte ülkemizin aşamayacağı sınır, açamayacağı yol olmadığı kanaatindeyim.'Uraloğlu, her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçlık ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:'Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer 6 seti de 2'şer set halinde, ekim ayından itibaren, 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranı ile imal edilmiştir. Tasarım mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütülerek ülkemiz teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur. Bogi, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşen yerli imkanlarla üretilmiştir.'Metro araçlarında güncel teknoloji ve imkanlar kullanılarak, yolcu konforunu ve aracın verimliliğini artıran birçok yenilik kullanıldığına dikkati çeken Uraloğlu, çevre dostu tasarımla, enerji tüketiminin iyileştirildiğini, ergonomik yolcu tasarımı yapılarak ferah bir iç mekan oluşturulduğunu anlattı.Uraloğlu, gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bisiklet, scooter bağlama alanları ve şarj üniteleri gibi donanımların da eklendiğine işaret ederek, bakım ve işletme süreçleri de düşünülerek, az bakım gerektiren, kolay erişilebilen ekipman seçimleri yapıldığını söyledi.Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda, Bakanlığın destekleri, ASELSAN'ın işbirliğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını dile getiren Uraloğlu, burada edinilen deneyimlerle metro inşalarında yeni bir döneme girdiklerini anlattı.Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerinin altını çizerek, 'Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz.' dedi.Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST hakkında da konuşan Uraloğlu şöyle devam etti:'TEKNOFEST ile adeta bir teknoloji bayramı yaşanıyor. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerini bir bir yerinde görüyoruz. TEKNOFEST, özellikle gençlerimizin ilgisini kazanmayı başarmış ve ülkemizin parlak geleceğine atılan büyük bir adım olmuştur. Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyuncu olarak ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmuştur.'Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay da geliştirdikleri ve ihraç ettikleri ürünlerin ülkenin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, amaçlarının raylı sistemler sektöründe ülkeyi temsil ederken yurt içinde de hizmet vermek olduğunu anlattı.Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını gezdi.