Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz

Kaybedilen seçimin ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı kızışıyor. Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alması ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Rozetsiz başkanlık" çıkışı CHP'yi telaşlandırdı. Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçebileceği iddiaları kulislerde konuşulurken bir diğer iddia ise "CHP ve İYİ Parti'yi yeniden ittifaka zorluyor" olarak dillendirildi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklenmeyen bir çıkış yaparak pazarlığı sıkı tutmaya çalıştı. "CHP’li belediyeler, CHP’li olarak devam eder" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, seçim bitti, ittifak bitti ama konuşuyoruz, görüşüyoruz. Önümüzde yerel seçim var. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz, herkes ona bakıyor. Başka şeyler söyleyip de şimdi nezaketsizlik yapmak istemem." dedi. Karşılıklı çıkışlar CHP ve İYİ Parti'nin tutuştuğu pazarlığı da açık etti. Öte yandan Kılıçdaorğlu, "İlişkileri tamamen koparmış değiliz" diyerek belediye seçimlerinde HDP'ye de göz kırptı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim için at pazarlıkları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediyeler, CHP'li olarak devam eder' diyerek elini sıkı tuttu...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu.'Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık' diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Meral Akşener, 'Yerel seçimlere kendi kadromuzla gireceğiz' çıkışı yaparak CHP'ye ittifak kapılarını kapattı.Akşener mitingin ardından yaptığı açıklamada, 'Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir' sözleriyle muğlak bir tutum sergiledi.Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaraklarını belirterek ittifaka kapıları bir kez daha kapattı.Ancak Akşener daha sonra 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi.Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, 'Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.' dedi. Akşener, 'Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir' ifadelerini kullandı.İYİ Parti liderinin çelişkiler yumağına dönen bu tavrı ' yerel seçim pazarlığı' olarak yorumlanırken Mansur Yavaş'tan olay bir çıkış yaptı.Geçtiğimiz gün tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını 'Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum.' ifadeleriyle açıklayan Mansur Yavaş, 'Rozetsiz' başkanlık vurgusu yaptı.Yavaş, 'Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. ' ifadelerini kullandı.Ne kadar CHP listesinden seçime girse de İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Mansur Yavaş'ın bu çıkışının ardından CHP'de panik başladı. Öyle ki İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir programda Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğinin siyanlini vermişti.Katıldığı programda CHP yandaşı Gürkan Hacır'ın 'Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara'da Yavaş'ı aday gösterirse destekler misiniz?' sorusuna yanıt veren Poyraz 'Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?' ifadelerini kullandı.Poyraz, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, 'Bu konuya ilişkin bir açıklama yapmam mümkün değil. Ben ne bu konu ile ilgili Mansur Bey'le görüşecek makamım ne de Mansur Bey adına İYİ Parti ile görüşecek makamı temsil ediyorum. Sadece nitelikli adayları çıkarmamız gerektiğini söylüyorum' ifadeleriyle yanıt verdi.Uğur Poyraz'ın verdiği o yanıt 'Mansur Yavaş CHP'yi bırakıp İYİ Parti'den mi aday olacak?' sorusunu akıllara getirdi.Yavaş'ın İYİ Parti'ye geceği söylentileri dillendirilirken CHP'ye yakın medyada Yavaş'ın bu çıkışı iki partiyi yeniden ittifaka zorlamak için yaptığı kulisleri yer aldı.Kemal Kılıçdaroğlu Yavaş'ın çıkışının ardından partisinin partisinin Ankara İl Balkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki ilçe başkanlarını kabul etti.Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Yavaş ile görüşmesi de bekleniyor...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın gazetecilerle bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu CHP'nin, Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun formülüne ne dersiniz? İyi Parti'yle böyle bir işbirliği yapabileceğiniz konuşuldu.' sorusuna net bir yanıt vererek İYİ Parti'nin pazarlık yollarını kapattı.Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP'li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da da dominant olan parti CHP'dir. Öyle kabul etmek lazım.' ifadelerini kullandı.Akşener'in kendisine karşı sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, 'Meral Hanımın masadan kalkması, sonra gelmesi onların takdirinde olan bir şey. Neden masadan kalktın diye bir sorgulama yapmadık. Zarar verdi mi, vermedi mi diye özel bir çalışma yapmadık. Her şey o kadar hızlı ilerliyor ki. Evet, seçim bitti, ittifak bitti.' dedi.Ancak konuşmaya ve görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Önümüzde yerel seçim var. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz, herkes ona bakıyor. Başka şeyler söyleyip de şimdi nezaketsizlik yapmak istemem.' dedi.CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan bu pazarlıkta 'Mansur Yavaş piyon olarak kullanıldı' yorumları yapıldı. Öyle ki İYİ Parti Yavaş'ı kendi saflarına çekerek CHP'den belediye koparmanın planlarını yapıyor ancak Kılıçdaroğlu bu hamleye 'CHP'li belediyeler, CHP'li olarak devam eder' diyerek net bir yanıt verdi. Yaşanan durum kameralar karşısında ne kadar 'Seçime ayrı gireceğiz' dense de bel altı tekmelerle yerel seçim için ittifakın zorlanmaya çalışıldığını da gösterdi.Akşener'in 'Kim HDP ile görüşürse biz orada yokuz'' sözlerini de yorumlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'İşbirliği ayrı, konuşmak ayrı. Parlamentoda olan, halkın seçtiği bir partiyi düşman ilan edemezsiniz.' dedi.Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile Hüda Par'ı bir tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Biz örneğin Hüda-Par'ın dünya görüşüne katılmayız ama onu düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Seçilmişler, parlamentoya gelmişler. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt ama görüşlerine katılmıyoruz diye düşman ilan etmek demokraside olmaz. Yeşil Sol Parti ile kavga, düşmanlaşma yok, işbirliğimiz de yok. Bir parti ile oturup konuşmanızın koşulları vardır.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yerel seçimlerde HDP ile de tekrara pazarlığa oturulacağının göstergesi oldu. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:'Kemal Kılıçdaroğlu: 'HDP ya da diğer partilerin İstanbul için ne yapacağını henüz bilmiyoruz. Gelişen olaylar, süreç içinde oturulur konuşulur. Kimseyle kavga etmiş, ilişkileri tamamen koparmış değiliz.'Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçmendeki umutsuzluğu bitirebilecek misiniz?' sorusuna, 'Bu durumun değişmesi gerekiyor. Bize de bağlı bu. Çıkaracağımız adaya, çalışmamıza bağlı. Bunları süratle sonlandırmak lazım. Alana çıktığımız zaman göreceksiniz. Aslında vatandaş şoku biraz atlatmış durumda.' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa ile yaptığı ittifakı savunmaya devam etti. Muhalefetin parçalanmadığını savunan Kılıçdaroğlu, 'Gazeteciler soruyor onlar da gayet samimi cevap veriyorlar. Fakat öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz. Yok öyle bir Konuşuyoruz birbirimizle. Kanlı bıçaklı gibi bir şey yok. Ben Altılı Masa olarak siyaset dünyasında çok önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum. Altı siyasi partinin ortak politika metni hazırlaması çok değerlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından altında hepimizin imzası var. Kimsede imzasını çekmedi.' dedi.