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Dışişleri Bakanlığı Güney Afrika için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde çıkan ve en az 74 kişinin ölümüne neden olan bina yangını nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Ekleme: 1.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 1.09.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı Güney Afrika için taziye mesajı yayınladı
Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Bakanlık, Johannesburg'da meydana gelen yangın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde dün bir binada çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Dost Güney Afrika halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Johannesburg şehir merkezindeki Marshaltown semtinde, dün sabah saatlerinde çıkan yangında şimdiye kadar en az 74 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.
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