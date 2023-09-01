Bakan Yerlikaya açıkladı: Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri daha yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.