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Bakan Yerlikaya açıkladı: Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 1.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 1.09.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya açıkladı: Zehir tacirlerine operasyon
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri daha yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Zehir tacirlerine operasyon
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