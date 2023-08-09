  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kim Milyoner Olmak İster’de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

İlgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacılar başarılı performanslarıyla ilgi topladı. Yarışmaya katılan bir yarışmacının kullandığı joker geceye damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an!

Ekleme: 9.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Kim Milyoner Olmak İster’de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin beğenisini kazandı.

Milyoner'e katılan Esra Doğan isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster'de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an! | Video

Yarışmacı, üçüncü soruya kadar geldi.

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Doğru cevabı bilmeyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

SEYİRCİLERDEN YANILTAN HAMLE!

Seyirciler, yüzde 43 oranında 'A- O gündür' şıkkını seçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

YARIŞMACI SEYİRCİLERİN ÖNE ÇIKARDIĞI SEÇENEĞİ SEÇTİ

Yarışmacı da 'A' seçeneğini seçti.

YARIŞMADAN ELENDİ

Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi.

2 BİN TL ALDI!

Yarışmacı, 2 bin TL alarak yarışmadan elendi.

Kim Milyoner Olmak İster’de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!
Muhalefetin yalanı çürüdü! Bakan Uraloğlu'ndan tokat gibi cevap: 'Sadece İstanbul-İzmir otoyolu projesinin karı 3 milyar dolar'
Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!
Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: 'Muğla genelinde büyük sıkıntı var'
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
Fransa'yı çöp yığınları sardı: İş bırakma eylemi uzuyor...
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına taban ücret müjdesi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak