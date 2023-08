İlgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacılar başarılı performanslarıyla ilgi topladı. Yarışmaya katılan bir yarışmacının kullandığı joker geceye damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin beğenisini kazandı.Milyoner'e katılan Esra Doğan isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti.Kim Milyoner Olmak İster'de seyircilerin yanıldığı o soru! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an! | VideoYarışmacı, üçüncü soruya kadar geldi.Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.Doğru cevabı bilmeyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.Seyirciler, yüzde 43 oranında 'A- O gündür' şıkkını seçti.Yarışmacı da 'A' seçeneğini seçti.Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi.Yarışmacı, 2 bin TL alarak yarışmadan elendi.