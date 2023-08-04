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DEVA Partisi Kırıkkale il ve 6 ilçe başkanı istifa etti

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, partilerinden istifa ettiklerini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

Ekleme: 4.08.2023 - 13:14 Güncelleme: 4.08.2023 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi Kırıkkale il ve 6 ilçe başkanı istifa etti
14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Bu çerçevede DEVA Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.

Yazılı açıklama yaptılar
Son olarak DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanlığından istifa ettiklerini yazılı açıklama ile duyuran İsmail Oğuz Karakuş, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale il başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

'İstifa etme kararını almış bulunmaktayız'
DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını belirten Karakuş, 'Bilindiği üzere 3 yıldır ülkemize ve memleketimize hizmet aşkıyla DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kıymetli yol arkadaşlarımla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne dek yürütmüş olduğumuz DEVA Partisi Kırıkkale teşkilatındaki görevlerimizden ve partimizden istifa etme kararını yaptığımız istişareler neticesinde almış bulunmaktayız.' dedi.

'En büyük etken memleketimize daha iyi hizmet etme isteği'
Karakuş, 'Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.' ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Kırıkkale il ve 6 ilçe başkanı istifa etti
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