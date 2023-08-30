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Diyarbakır annelerinden beşinci yıl çağrısı

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbeti 5’inci yılına girerken, anneler kendilerine destek olunması çağrısında bulundu.

Ekleme: 30.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerinden beşinci yıl çağrısı
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı evlat direnişi bin 458 gündür sürüyor.

Oturma eylemleri 5'inci yılına giren aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, tüm Türkiye'nin yanlarında olmalarını istediklerini söyledi.

'Terörle mücadele eden, yüreğiyle mücadele eden annelerimize destek çıkmıyorsunuz'

Biçer, “Biz Diyarbakır anne ve babaları 5'inci yılımıza girerken buradan tüm Türkiye'ye çağrımız, lütfen 3 Eylül'de annelerin sesine ses, nefeslerine nefes olun. Buradan tüm sanatçılara seslenmek istiyorum. Kazdağları'nda kendilerini bir ağaç için paralayan sanatçılar, burada vicdanlarıyla evlat nöbeti varken, 5 yıldır feryat figan eden annelerimizin seslerini duymuyorsunuz. Terörle mücadele eden, yüreğiyle mücadele eden annelerimize destek çıkmıyorsunuz. Buradan Türkiye'ye çağrımızdır. 3 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'yi buraya çağırıyoruz. Gelin hep beraber teröre dur diyelim, teröre geçit vermeyelim. Diyarbakır annelerinin evlat özlemini giderelim. Hepimiz burada kararlıyız. Sonuna kadar ‘ya zafer ya ölüm' sloganıyla oturduğumuz günden beri Diyarbakır anneleri zafere ulaşacak. 365 aile ile devam eden nöbette 45 ailemiz evladına kavuşmuşken, diğer annelerimiz de neden kavuşmasın. Gelin hepimiz tek yumruk olup terör belasına dur diyelim” dedi.

Diyarbakır annelerinden beşinci yıl çağrısı

'Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz'

4 yıldır eylem yapan anne Ayten Elhaman da dağdaki tüm evlatlara seslenerek, “4 yıldır buradayız. ‘Ya zafer ya ölüm' diyerek baş koyduk bu yola. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımız dönene kadar da buradayız. Evlatlarımız istiyoruz. 45 aile evladına kavuştu, inşallah biz anneler de çocuklarımıza kavuşacağız. Buradan evlatlarımız aseslenmek istiyoruz. Gelin orası çare değil, sizi Amerika'nın uşağı etmişler. Dağlarda çözüm yok. Barış Türk devletinde olur, gelin Türk devletimize teslim olun” diye konuştu.
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