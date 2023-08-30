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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu. İmamoğlu destekçileri kendilerinin "açık ara" önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...
Ekleme: 30.08.2023 - 09:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...
CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem 'Değişimciler' hem de 'Kemalciler', 'biz öndeyiz' kavgasına tutuştu.

İstanbul'daki kongrelerde, İmamoğlu destekçileri kendilerinin 'açık ara' önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

KAFTANCIOĞLU'NA SOĞUK DUŞ!

CHP'nin gayri resmi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu'nun Küçükçekmece'deki oylamada delege seçilememesi genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Buna rağmen Küçükçekmece, Kadıköy ve Üsküdar'da değişimcilerin kazandığına yönelik iddialar, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından ısrarla reddediliyor.

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Üsküdar'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in aday gösterdiği Onur Cingil'in ilçe başkanlığı yarışını değişimcilerden İbrahim Çağlar'a kaybetmesi ise İmamoğlu taraftarlarının zaferi olarak değerlendiriliyor.




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