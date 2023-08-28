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Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Ekleme: 28.08.2023 - 01:24 Güncelleme: 28.08.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı...
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Erdoğan 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan, 22 Ağustos Salı günü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, 24 Ağustos Perşembe günü ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu, AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak etti.

Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı...

Erdoğan, 25 Ağustos Cuma günü Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptı, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, 26 Ağustos Cumartesi günü Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

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