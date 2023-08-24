Yunanistan’a kaçmak üzereyken 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklanırken 5 kişinin işlemleri sürüyor.
Hudut Kartalları, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.C. ve E.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
5 kişi daha yakalandı
Edirne hudut askerleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Daha sonra gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Şüpheliler Z.Ç, A.Ç, M.M, E.K. ve H.T hudut askerlerince jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.