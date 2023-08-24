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TCMB'nin faiz kararından sonra Mehmet Şimşek'ten mesaj: Kararlıyız!

Merkez Bankası'nın 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı faiz oranından sonra paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi.

TCMB'nin faiz kararından sonra Mehmet Şimşek'ten mesaj: Kararlıyız!
Ekleme: 24.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
TCMB'nin faiz kararından sonra Mehmet Şimşek'ten mesaj: Kararlıyız!
Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Bakan Şimşek, 'Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz' dedi.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları sürüyor. TCMB sürpriz bir kararla beklentilerin üzerinde 750 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

'Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…'



TCMB'nin faiz kararından sonra Mehmet Şimşek'ten mesaj: Kararlıyız!


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