Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası üst üste üçüncü kez faiz artırımına gitti. TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın faiz karar metninde vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından yerli ve yabancı yatırımcıların radarında yer aldı. Ağustos 2023 faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ne kadar faizi artırdı? Faiz oranı yüzde kaç oldu?Yeni dönemin 3. Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ağustos Perşembe bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı saatler 14:00'ü gösterdiğinde açıklandı.Merkez Bankası üçüncü kez faizi artırdı. 750 baz puan artışla beraber politika faizi yüzde 25'e yükseldi.Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu. 15 ekonomistin katıldığı faiz karar anketinin sonuçları yayımlandı. Buna göre politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.Faiz kararı anketinin sonuçlarına göre; 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, 2023 yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında oluştu.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yani ortalaması ise yüzde 26,50 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.2023 seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığına ise ABD'de 'Müthiş Türk Kızı' olarak bilinen Hafize Gaye Erkan getirildi. Ekonomi yönetimi yol haritasını çizdi. Enflasyonda düşüş sağlanırken ekonomik aktivitenin zarar görmeden devam etmesi sağlanacak.Maliye ve para politikaları eş güdümlü-koordineli şekilde belirlenecekMali disiplin sağlanacakFiyat istikrarı sağlanacakFinansal istikrarla beraber ihracatta yakalanılan ivmenin korunması hedeflenecekKademeli sıkılaşma modeliyle sıkılaşma adımlarının büyüme etkisi sınırlandırılacakTürkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir" dedi.Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL 27,18 TL düzeyinde yatay seyrini sürdürüyor.Altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Son dönemde altın piyasasında rüzgarı Fed tarafından gelen haber akışı belirliyor. Ons altın 1920 dolar bandında yatay pozitif seyir izlerken, gram altında 1650-1700 TL arasında bant hareketini takip ediyor.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyirle girdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 7.648,30 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile bilişim oldu.