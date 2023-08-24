Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya ilişkin, "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.