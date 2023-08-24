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8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!

İzmir'de tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan Yeşilova Höyüğü'nde kazı çalışmaları hız kesmedi. 9 köyün gün yüzüne çıkartıldığı çalışmalarda, tarihin ilk sulama kanallarından biri keşfedildi. İşte o keşifteki detay…

Ekleme: 24.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!
İzmir Bornova'da bulunan Yeşilova Höyüğü, 8 bin 800 yıllık geçmişe sahipti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları hız kesmeden devam etti.

Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldı, kentte çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı tespit edildi.

Yeşilova Höyüğü'ndeki yeni kazılarda, 8 bin 200 yıl öncesine ait tarihin ilk su kanallarından biri bulundu. Kenti ilk sakinlerinin elleriyle dereyi yönlendirerek, suyu ayaklarına kadar getirdiği ortaya çıktı.

8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!

4 KUŞAK BOYUNCA KULLANIŞMIŞ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, devam eden kazı çalışmalarını değerlendirdi.

'İzmir'in ilk köy yerleşiminin olduğu Yeşilova Höyüğü'ndeyiz. Bu yılki kazılarda özellikle imarı nasıl kullanmışlar onu anlamaya çalıştık. Yerleşimin tam ortasından geçirilen 6,5 metre genişliğinde bir kanalın olduğunu gördük. İki tarafı, taşlarla döşenmiş. Toprakla set gibi yükseltilmiş.

Günümüzden 8 bin 200 yıl önce; 4 kuşak boyunca kullanılmış bir yapı. Nitekim bu kanal zamanla dolunca, Roma döneminde aynı alan üzerinden künklerle su geçirilmeye devam edilmiş. Kanal 6,5 metre genişliğinde oldukça büyük. Yerleşim kanalın her iki tarafına inşa edilmiş. Su taşkınlarından etkilenmemiş yerleşim. Çünkü kanalın imarı ona göre yapılmış. 220 metre boyunca uzunluğunu tespit ettik. Bunun sadece küçük bir bölümünü açabildik. Çünkü kanalın içi çok yoğun bir şekilde çakıl taşlarıyla dolu' dedi.

Bölge sakinlerinin imara verdiği öneme dikkati çeken Doç. Dr. Derin, 'Kente ilk yerleşenler, suyu ayaklarına kadar getirmiş. İlk İzmirliler, imar planını yaparak neredeyse buraya yerleşmişler. Böylelikle yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar, Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum' diye konuştu.

8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!
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