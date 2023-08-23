Kayseri'de yangın paniği: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

Kayseri'de bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenenlerin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta A.K'ye ait 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kullanılmayan eşyaların bulunduğu dairedeki yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtardı.Dumandan etkilenen ve ambulanslarda müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.