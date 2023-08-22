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Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Bir yemek siparişi 2.500 TL'ye mal oldu. Ankara'da yaşayan Gürkan Sayın uygulama üzerinden verdiği yemek siparişi sonrası hayatının şokunu yaşadı. Gürkan Sayın'ın iddiasına göre, dolandırıcılar, uygulama üzerinden kredi kartını hackleyerek toplamda 2 bin 500 TL'lik yemek siparişi verdi.

Ekleme: 22.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…
Ankara'da ikamet eden Gürkan Sayın, İstanbul'daki dolandırıcıların ağına düştü. Çevrim içi yemek siparişi verilen uygulamadaki kayıtlı kredi kartının koplayandığını iddia eden Sayın, dolandırıcılar tarafından tam 2.500 TL'lik zarar uğratıldığını söyledi.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Gürkan Sayın, bankanın bilgilendirme mesajıyla neye uğradığını şaşırdı. 2.500 TL'lik harca için bankanın yolunu tutan Sayın bankaya itiraz dilekçesini iletti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan mağdur, uygulamada kayıtlı olan kredi kartının 1 yıldan uzun süredir evde durduğunu da belirterek, kartının fiziki olarak çalınmadığından da emin olduğu söyledi. Kişisel verilerinin yemek siparişi verilen uygulama tarafından ihlal edildiğini iddia eden Sayın, yakın zamanda da dava açacağını duyurdu.

TOPLAM 2.500 TL HARCAMIŞLAR
Sözlerine devam eden Sayın, kendisine gelen ekstreden önce İstanbul'dan kuryelerin kendisini sürekli aradığını belirtti. Telefonu açtığında, kuryelerin kendisine ‘Siparişiniz geldi' demesine ilk başlarda bir anlam veremediğini ifade etti. Sözlerine devam eden Sayın, 'Benim adıma bir online alışveriş sitesinden yemek siparişleri verilmiş. Fiyatları da 800 lira civarında. Normal şartlarda alışveriş yaptığımızda telefona bir kod gelmesi gerekir. Bana herhangi bir kod gelmedi. Toplamda 2 bin 500 lira dolandırıldım' dedi.

'SANAL KART KULLANIN'
Kredi kartı mağduru Sayın, 'Sanal kart daha güvenli çünkü kredi kartı ile her an her şey olabilir. İnternetten alışveriş yapabilmek için bütün bilgilerimiz ilgili yerlere giriyoruz. Benim bilgilerimde öyle çalınmış. Sorduğumda bilgilerimi hacklemişler. Eğer farkına varmasaydım daha fazla harcama yapabilirlerdi' diye konuştu.
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