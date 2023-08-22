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Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi!" başlığıyla yer alan bir haberin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Koca, “Replantasyonun 3. gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiği görülmüştür” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Çapa Tıp Fakültesi'nde yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin, “Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Ekleme: 22.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yapıldığı iddia edilen cinsiyet değiştirme işlemleri ile ilgili olarak; "Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz.

Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız" dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Koca, "Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi!" başlığıyla yer alan bir haberin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Koca şöyle devam etti:

"Hastamız 18 Ağustos 2023 Cuma günü akşama doğru Gülhane Eğitim Araştırma ve Hastanesi Acil Servisi'ne sağ elinin 1. parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Hastamız Ortopedi Kliniği tarafından değerlendirilmiş ve acil replantasyon cerrahisi planlanmıştır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan hekim ameliyat sırasında gerekli olan 11-0 prolene sutürün hazırlanmasını ve hastanın acilen ameliyata alınmasını istemiştir.

Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzeme ile ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek malzemenin temini sağlanmıştır. Malzemenin temin edilmesi sonrasında, ameliyata alınmış yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Replantasyonun 3. gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiği görülmüştür.

Ameliyat sırasında malzeme temininde yaşanan aksaklıklarla ilgili kişiler hakkında hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır.Ayrıca, hastaya veya yakınlarına malzeme temin edildikten sonra ameliyatın gerçekleştirileceği ya da kendilerinin temin etmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi de söz konusu değildir"
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