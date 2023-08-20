Kavurucu sıcaklar devam ediyor! Yurt geneli 30'un üzerinde olacak!

En sıcak temmuz ayını geride bırakan Türkiye, ağustos ayında da kavrulmaya devam ediyor.Ağustosun ilk haftası esen serinletici rüzgarlar, yerini yine kavurucu sıcaklara bırakmış durumda...İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkarken, Diyarbakır ile Şanlıurfa'da ise termometreler 40 dereceyi gösterecek.Hafta sonunu ailesiyle dışarıda geçirmek isteyenlerin ise dikkatli olmasına yönelik uzmanlardan uyarı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelerde hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 38°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık