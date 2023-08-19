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Beyaz Gazete
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CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız

Türk siyasi hayatına kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.

CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Ekleme: 19.08.2023 - 21:06 Güncelleme: 19.08.2023 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Daha önce yerel seçimlerde 'tarih yazacağız' açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu kez de AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını iddia etti. Öztrak, 'Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz' dedi.

Genel seçimlerden önce vatandaşlara hayal satan CHP, çizgisini bozmadan devam ediyor. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir Çeşme'deki ilçe kongresinde konuştu. Kongreye İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın da katıldı.

Daha önce yerel seçimlerde “Tarih yazacağız” açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan iddialı bir açıklama daha geldi.

'KONYA'YI BİLE ALACAĞIZ'

Öztrak, 14 mayıs seçimlerinde iki milletvekili çıkarabildikleri Konya'yı bile alacaklarını söyledi.

Öztrak konuyla ilgili şunları söyledi:

“Seçimleri kazanamadık. 'Biz kaybetmedik' dediğimiz zaman kızıyorlar. Yere düşüp kalkamıyorsanız kaybetmişsinizdir. Kongrelerimizle ayağa kalkıyoruz. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz!”

'DUYGUSAL KOPUŞ KARŞI TARAFTA YAŞANIYOR'

Öte yandan CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler seçmende duygusal bir kopuş olduğundan bahsediyordu.

Ancak Öztrak için durumun öyle olmadığı görüldü.

Öztrak, 'Duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşanıyor. Güvendikleri tek şey bizi darmadağın etmek. Biz hep birlikteyiz, bu seçimi alacağız. Bu yıl bizim yüzüncü yılımız. Bu yüzüncü yıl CHP'liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız.' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALDIĞI OYU VURGULAMAYI SÜRDÜRDÜ

Onlarca seçim kaybedilmesine rağmen parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayanlardan biri olan CHP Sözcüsü Öztrak, 'Bu seçim bir aşamaydı 2024'teki seçimler ile sonuçlanacak. Karşı tarafa yenilgi yaşatabilirsek her şey değişecek. Bu seçimde genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 25.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 30-35 milyon oy olarak AKP'nin gidişinin önünü açacağız” şeklinde konuştu.
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CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
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