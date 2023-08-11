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Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?

Mavi Vatan filosunun 'en güçlüsü' olarak adlandırılan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni görev yerinin belli olması Yunan basınında yankı uyandırdı. Bazı Yunan gazeteleri ise uluslararası deniz trafiği navigasyon sistemi üzerinden Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ı adım adım takip ettiğini gözler önüne serdi.

Ekleme: 11.08.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.08.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler, pek çok ülkenin dikkatini çekerken, bu konuyu mercek altına alan ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor.

Türkiye'nin dördüncü, dünyanın ise beşinci büyük sondaj gemisi olan Abdülhamid Han da haliyle Yunan basının oldukça ilgisini çekiyor.

Bu sabah da Yunan basınının gündeminde Abdülhamid Han vardı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına yer veren Kathimerini, "Türkiye Petrolleri Kurumu araştırma filosuna en son eklenen Abdülhamid Han'ın yeni göre yeri açıklandı" sözlerine yer verdi.

Potansiyel bir Türk kıta sahanlığı içinde hareket edeceği belirtilen Abdülhamid Han için gazete, "Ancak yine de 6 ay boyunca Yunanista, Kıbrıs ve Türkiye'ye çok yakın olacak. Türkiye, kendi alanı içinde hareket ettiği sürece Atina endişeli değil. Bu nedenle de Ankara-Atina temaslarını etkimeleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bir Yunan gazetesi olan Ta Nea'nın da gündeminde Abdülhamid Han vardı. Haberde Bakan Bayraktar'ın haberi duyurarak, Akdeniz'deki yeni görevinin belli olduğundan bahsedildi.

Aynı zamanda Marine Traffic'in navigasyon verilerini de takip eden Yunan tarafı, Abdülhamid Han'ın şu an Türkiye'nin güneyindeki Taşucun'da demirli olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda gazete, Barbaros Hayrettin ile Oruç Reis'in ise Karadeniz üzerinden lzlendiğini belirtti.

i-Eidiseis'in de gündeminde sondaj gemisi vardı. Yunanistan'ın merakla beklediği haberi duyuran gazete, "İşte Abdülhamid Han'ın görev alacağı yeni bölge" sözlerine yer verdi.

Aynı zamanda haberde "Gemirler arasında teknolojik olarak en gelişmiş sondaj kulesi olan Abdülhamid Han, teknik donanımı ve fiziki özellikleri ile meşhur Mavi Vatan filosunun en güçlüsü olarak hizmet veriyor" denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularındaki sondajın ardından bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarında demirledi.

Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor. İşlemlerin tamamlanmasın ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun." ifadelerini kullanmıştı.
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