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İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı

TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ardından dün başlayan grev bugün de devam ediyor. Metro ve tramvay seferlerinin durdurulmasıyla otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
Ekleme: 1.08.2023 - 09:13 Güncelleme: 1.08.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
CHP'nin yönetimindeki kentlerde yeni bir olay gündeme geldi.

Bu kez yaşananlar İzmir'den.

Kentte metro ve tramvay çalışanları dün greve başladı.

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

Bunun üzerine çalışanlar, çareyi baş kaldırmakta buldu. Bu nedenle dün ve bugün metro ve tramvay seferleri durduruldu.

Trafik ve insan yoğunluğu yaşandı
Bugün ise grevin 2'nci günü. Eylemin devam etmesi nedeniyle duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı

"Ek seferler koyuyorlar ama çözüm değil"
Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, “Dün Özdere’den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki birtakım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur." dedi.

"Böyle bir şey İzmir’de olamaz"
Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, “Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir’de olamaz." diye konuştu.

"Belediye insanların hakkını versin"
İş yerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, grevin kısa bir süre içerisinde bitmesi gerektiğini belirtti.

Ocak, “Eylem olduğu için mağdur oluyoruz, şu an servise yetişeceğim. Çok zor şartlarda buraya geliyorum, belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanların hakkını versinler, insanlar da greve gitmek zorunda kalmasın." dedi.

"İstenilen en yüksek giydirilmiş net ücret 39 bin 685 TL"
Tepkilerin ardından dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Teklifimiz, en yüksek giydirilmiş net ücret 25 bin 009 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22 bin 105 TL. En yüksek net ücrette 12 bin 157’den 25 bin 9’a çıkan teklifimizle önerdiğimiz artış oranı yüzde 105’dir.

İstenilen en yüksek giydirilmiş net ücret 39 bin 685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33 bin 813 TL. Bu rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir.
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