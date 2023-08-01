İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında muhalefette kazan kaynarken, tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.Kılıçdaroğlu seçim yenilgisini kabullenip, 'Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de' ifadesini kullanmıştı.İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamayla seçim bozgununu kabullendi ve 'İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik.' dedi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokol sonrası CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerilirken yaklaşan yerel seçimler öncesi iki parti kanadından da 'seçimlere ayrı gireceğiz' restleri gelmeye başladı.CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisi sonrası kendilerini hedef alan ittifak ortaklarına tepki gösterip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı. 'HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız' diyen Tekin, 'İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz.' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da katıldığı Halk TV canlı yayınında ortaklarına ayar verdi. Usta, 'İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda' açıklamasını yaptı.Usta, sözlerinin devamında CHP'ye '2019'da bizim sayemizde kazandınız' mesajı vermekten de geri durmayıp, '2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir. Bunu biz sizlerin ağzından hiç duymadık. Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bunu da bir defa görmemiz lazım.' diye konuştu.