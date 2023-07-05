  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor

İsveç'te skandallara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının yankıları sürerken ülkede skandal bir talepte daha bulunuldu. İsveç basınında yer alan haberlere göre dini kitapların yakılması için üç yeni başvuru yapıldı.

İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Ekleme: 5.07.2023 - 17:16 Güncelleme: 5.07.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
İsveç resmen ateşle oynuyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma skandalının yankıları sürerken bir kez daha Kur'an yakmak istendi.

3 YENİ BAŞVURU

İsveç basınında yer alan haberlere göre, kutsal kitapların yakılması için üç yeni başvuru yapıldı.

Polise yapılan başvuruların ikisinin Stockholm'de birisinin de Helsingborg'da olduğu ifade ediliyor.

İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor

EN KISA SÜREDE

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in en yakın sürede bir cami önünde yakılması için bir talepte bulunulduğu ifade edilirken kesin zaman ve yer belirtilmediği de ifade ediliyor.

Başvuru yapan kişinin İsveç'e yönelik tüm tepkilerin haksızlık olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Helsingborg'da da dini belgelerin yakılmasına ilişkin bir başvuruda bulunulduğu, polisin bununla ilgilendiği belirtilirken neyin yakılacağı konusunda kesin bir bilgi olmadığı belirtiliyor. Gösteri polis tarafından onaylanırsa Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Öte yandan Nordvästra Skåne polis bölgesi başkanı Mattias Sigfridsson, görüşlerinin herhangi bir dine yönelik olmayabileceğini söylerken şu anda ifade özgürlüğünün bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

İsveç'te önceki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının siyasi sonuçları olduğu ve İsveç'in NATO sürecini yavaşlattığı söyleniyor.

İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Hamza Dağ'dan enflasyon mesajı: Tek hanelere düşecek
Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası
İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu
DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!