Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar'da çatı katında uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. S.D. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda satışa hazır vaziyette poşetlenmiş halde 285 gram Esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kapkaç, Oto Hırsızlığı ve Görevli Memura Mukavemet' başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı olan S.D. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.